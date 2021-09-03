Altay'ın gözü Arjantinli Pisano'da

Altay'ın Atromitos'tun 29 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Pisano ile ilgilendiği öğrenildi. İzmir ekibinin tecrübeli isim için görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'ın gözü Arjantinli Pisano'da
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03 Eylül 2021 13:55
Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi bitmeden sağ kanat transferini bitirmeyi planlayan Altay yönetimi, rotayı Yunanistan'a çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Arjantin ekibi Argentinos'tan Yunan Ligi'nde Atromitos'a transfer olan Matias Pisano için düğmeye bastı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin listesinde olduğu bildirilen futbolcunun menajerine ulaşacak olan kurmayların başarılı isim için nabız yoklaması bekleniyor.

YANIT BEKLENİYOR

Futbolcudan olumlu yanıt alınması halinde siyah-beyazlı yönetim, Pisano'yu İzmir'e getirmek için Yunan yetkililerle görüşme yapacak. Altay yönetimi, sağ kanat transferi için de daha önce listesinde olan Crvena Zvezda'dan Ben Nabouhane ve Rapid Wien'den Kelvin Arase ile de temaslarını sürdürüyor.

Transferin en kısa sürede çözüme kavuşması beklenirken gelecek hafta içinde bu konuda yoğun bir trafik yaşanacağı öğrenildi. Altay ayrıca kadrosunda düşünmediği isimlerle ilgili de son kararını önümüzdeki günlerde verecek.


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