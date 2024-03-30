Altay'ın borcu açıklandı: 'Amatöre kadar gideriz'

Altay'ın cuma günü gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda kulübün borcu 664 milyon 918 bin TL olarak açıklandı.



Camianın önemli isimlerinden Ahmet Taşpınar, "Altay'ın yaşamasını istiyorsak şapkamızı önümüze koyacağız. Yoksa 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e oradan Bölgesel Amatör Lig'e kadar gideriz. Kaldırımda desteklemek falan da olmaz" diye konuştu.



Kulübün şirketleşmesi halinde camiadan İbrahim Akman'ın 100 milyon TL'lik hisse alacağını dile getiren Eski Altay Başkanı Ahmet Taşpınar, "İbrahim Akman bunu Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral'a söylemiş. Genel kurul yapısını değiştirmemiz lazım. Şirketleşme için tekrar acil kongre kararı alınmalı ve bir komisyon oluşturulmalı. Gücümüz varsa katılacağız, yoksa kenardan destekleyeceğiz. Günün koşulları şirketleşmeyi önümüze getirdi. Takım deplasmana gidemeyecek urumda. Hepimiz Altaylıysak şirketleşmeye destek vermemiz lazım. Ya kurtulacak ya batacak. Yoksa kesin amatöre gideriz" dedi.



