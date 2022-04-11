Altay'ın borcu 400 milyon TL!

Altay'ın başkan adayı olarak ismi geçen İbrahim Akman, eski başkan Ekmekçioğlu'na tepki gösterdi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'ın borcu 400 milyon TL!
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11 Nisan 2022 13:25
Özgür Ekmekçioğlu'nun hafta içinde Altay başkanlığından istifa etmesi sonrası adı başkan adayı olarak geçen İbrahim Akman sessizliğini bozdu.

Akman, yaptığı yazılı açıklamada Ekmekçioğlu'nu eleştirip, açıklanan borcun da gerçekten çok daha fazla olduğunu söyledi.

BORÇ DAHA FAZLA

Akman, Ekmekçioğlu'nun bir kişinin altından kalkamayacağı bir ortam bırakarak kulübü terk ettiğini dile getirerek "Ligde kalma ihtimalimizin son ana kadar zorlanması gereken bir ortamda, 'aday olmaya hevesli arkadaşların önünü açmak' bahanesiyle istifa edilmesi olası adayların yolunu açmak değil, mevcut durumun kötülüğünü gizleme çabasıdır. Açıklamalarda 3 lig atlandığı vurgulanırken, 18 milyon TL olan borcun 400 milyon TL'ye çıkarıldığı ve önümüzdeki seneye sarkan bir transfer yasağımız olduğu gerçekleri göz ardı edilmek istenmektedir. Özellikle son 2 senede alınan hatalı yönetimsel kararlar ile Altay'ın geleceği tehlikeye atılmıştır. Mevcut sorunları tek başımıza çözmemiz ve bu şartlarda aday olmamız mümkün görünmemektedir" dedi.

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