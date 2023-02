Altay'ın Avrupa'daki gururları

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'da temsil eden Okay Yokuşlu ve Cenk Özkacar, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketine kayıtsız kalmayarak alkış topladı.



İngiltere'de West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay, Ahbap Derneği aracılığıyla deprem bölgesine 1 milyon TL bağışta bulundu.



Okay, sosyal medya hesabından, "İzlemek, dinlemek çok büyük acı veriyor. Bu zor günleri de hep beraber atlatacağız inşallah. Birlik olma zamanı, canım ülkem Çok üzülüyoruz, Allah yardımcımız olsun. Umarım en kısa zamanda gerekli yardımları ulaştırabiliriz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



İspanya'da Valencia forması giyen Cenk Özkacar ise depremde büyük yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye yardım yapılması konusunda İspanyolca konuştuğu bir video ile destek çağrısı yaptı. Cenk bu videoda, "Her dakika önemlidir" mesajı verdi. Bu arada Valenicialı futbolcular dün takım arkadaşları Cenk Özkacar'a deprem için destek verdi. La Liga'da Valencia evinde Atletico Bilbao'ya 2-1 yenilirken, bu karşılaşmada Samu Castillejo'nun 17'nci dakikadaki golüyle öne geçen Valencia'nın oyuncuları gol sevinçlerini yedek kulübesindeki Cenk'le paylaştı. Takım arkadaşları, üzerinde "Türkiye için dua et" yazan bir tişört açarak hem Cenk Özkacar'a hem de ülkemize moral verdi. Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



KADIN FUTBOL ŞUBESİNDEN DESTEK



Altay Kadın Futbolu Şube Yönetimi, depremzedelere yardım etmek için örnek bir hamle yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Şube yönetimi olarak bu hafta sonu yapılacak spor okulu çalışmalarımızı ülkemizde yaşanan ve bizleri derinden üzen deprem sebebiyle gerçekleştirmemeye, öğrencilerimizden alınan aidatın bu haftalık kısmının üzerine şube yönetimi olarak katkı sağlayıp deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaya karar verilmiştir."





