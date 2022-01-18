Altay ile Fenerbahçe 84. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Altay, ligde 84. kez karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay ile Fenerbahçe 84. randevuda
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18 Ocak 2022 16:20
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Altay, ligde 84. kez birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.

İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.

- İstanbul'daki karşılaşmalarda Altay'ın 1 galibiyeti var

Fenerbahçe ile Altay'ın İstanbul'da oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 28, Altay 1 maçı kazanırken, 12 müsabakada eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin 79 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 28 kez havalandırdı.

Altay, İstanbul'daki tek galibiyetini 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla almıştı. 

 

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