Altay ile Erzurumspor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Altay ile Erzurumspor FK karşılaştı.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Erzurumspor FK 18. dakikada Mikhail Rosheuvel ile 1-0 öne geçerken, Altay 57. dakikada Marco Paixao ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.



Altay'da Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, Bodrumspor galibiyeti sonrası ligde çıktığı son 5 maçtan da 3 puan çıkaramadı.



Alınan bu sonucun ardından Altay puanını 8'e, Erzurumspor FK ise 10'a çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Altay, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK ise Eyüpspor'u ağırlayacak.





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