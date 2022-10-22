Altay ile Erzurumspor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Altay ile Erzurumspor FK karşılaştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Erzurumspor FK 18. dakikada Mikhail Rosheuvel ile 1-0 öne geçerken, Altay 57. dakikada Marco Paixao ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.
Altay'da Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, Bodrumspor galibiyeti sonrası ligde çıktığı son 5 maçtan da 3 puan çıkaramadı.
Alınan bu sonucun ardından Altay puanını 8'e, Erzurumspor FK ise 10'a çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Erzurumspor FK 18. dakikada Mikhail Rosheuvel ile 1-0 öne geçerken, Altay 57. dakikada Marco Paixao ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.
Altay'da Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, Bodrumspor galibiyeti sonrası ligde çıktığı son 5 maçtan da 3 puan çıkaramadı.
Alınan bu sonucun ardından Altay puanını 8'e, Erzurumspor FK ise 10'a çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Altay, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
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