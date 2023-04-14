Altay'ı yine korku sardı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçtiğimiz haftalarda üst üste aldığı Erzurumspor (D) ve Sakaryaspor galibiyetleriyle tehlikeli bölgeden uzaklaşan Altay, son 2 maçında Bandırmaspor (D) ve Altınordu'ya yenilerek yeniden korkulu rüya görmeye başladı. Ligde 31 puanla 13'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, pazartesi günü deplasmanda 27 puanlı düşme hattındaki Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bir maç eksiği olan Başkent ekibi karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak İzmir temsilcisi, olası bir mağlubiyette kendisini ateşe atacak.



Ligde 2 maç önceye kadar Altay'ın 10 puan gerisine düşen Gençlerbirliği, deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan aldıktan sonra hafta içi şampiyonluk yarışındaki Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Altay'ın 2'de 0 çektiği periyotta 6 puan alan Başkent ekibi aradaki farkı 4'e indirdi. Gençlerbirliği'ni geçen sezonun son bölümünde ve bu sezon ilk yarıda Altay'da görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu çalıştırıyor.



Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadan başladığı sezonda ulusal kulüp lisansı alamayınca 3 puanı silinen, olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılıp 6 maç seyircisiz oynama cezası alarak üst üste darbeler yiyen Altay, Gençlerbirliği deplasmanının ardından Göztepe derbisiyle taraftarına kavuşacak. Siyah-beyazlılar, son 3 maçında Boluspor deplasmanında terledikten sonra evindeki Denizlispor ve Tuzlaspor karşılaşmalarıyla sezonu tamamlayacak. Yaklaşık 400 milyon TL borcu bulunan Altay, zorlu sezonu kümede kalarak bitirmeyi hedefliyor.



BU KEZ EKSİK KAZANAMADI



Altay, bu sezon oynadığı 2 Altınordu derbisinde de eksik kaldı. İlk yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta Ceyhun Gülselam, 18'inci dakikada takımını 10 kişi bıraktı. O derbiye İbrahim ve Paixao'nun golleriyle 2-0 kazanan Altay, dün aynı başarıyı gösteremedi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan son derbide bu kez Zeki, 49'uncu dakikada gol sevinci yaşayan Metehan Mimaroğlu'nun yüzüne elini savurarak kırmızı kart gördü. Altay bu dakikadan sonra skoru 1-1'e getirmesine rağmen uzatmada kalesinde gol görerek sahadan eli boş ayrıldı.









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