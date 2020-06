Altay her maçı final olarak görüyor

TFF 1. Lig'de 27 Haziran Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, "Biz her maçımızı final olarak görüyoruz. Eskişehirspor'u yenip rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı



Uluç, yaptığı yazılı açıklamada, Akhisarspor karşısında aldıkları galibiyetin Süper Lig yolunda önemli olduğunu belirtti.



Ligde her takımın her ekipten puan alabildiğini bildiren Uluç, şunları kaydetti:



"Cumartesi günkü rakibimiz, ligde son sırada yer alsa da geçen hafta bizim gibi Süper Lig mücadelesi veren Erzurumspor onları son dakikada bulduğu golle mağlup edebildi. Rakibimizi asla küçümsemiyoruz. Aynı ciddiyetle Eskişehirspor maçına hazırlanıyoruz. Cumartesi günü deplasmandan üç puanla döneceğimize inanıyorum. Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. Biz her maçımızı final olarak görüyoruz. Eskişehirspor'u yenip rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz. Rakiplerimizin oynayacağı maçlardan çıkacak sonuçlardan çok biz kendi maçlarımızı kazanmayı düşünüyoruz."



Altay'da cezalı Özgür Özkaya'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Gençer Cansev, Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.