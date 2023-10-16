Altay gurbette yokları oynadı

Bu sezon deplasmanda sadece Giresunspor'dan puan alabilen Altay, Şanlıurfaspor'a 2-1, Kocaelispor'a 3-2, ve Erzurumspor FK'ya 4-0 yenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay gurbette yokları oynadı
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16 Ekim 2023 14:55
Milli arada Cezayirli Teknik Direktör Djilali Bahloul'u dümene geçiren 1'inci Lig ekibi Altay, bu sezon deplasmanlarda varlık gösteremedi.

Sıralamada 5 puanla sonuncu durumda olan İzmir ekibi dış sahada oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alarak en kötü performans gösteren ekip oldu.

Bu sezon gurbette sadece Giresunspor'dan puan alabilen siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor'a 2-1, Kocaelispor'a 3-2, ve Erzurumspor FK'ya 4-0 yenildi. Ligde 23 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Altay evinde ise 4 puan alabildi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Tuzlaspor'u 1-0 yenip Bodrum FK ile berabere kalan Altay, Göztepe'ye 1-0, Ümraniyespor'a ise 3-0 kaybetti. 
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