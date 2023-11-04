Altay galibiyet özlemini sonlandırma peşinde

Trendyol 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 2-1 yenilerek galibiyet özlemi 8 maça yükselen son sıradaki Altay, 5 Ekim Pazar Günü (yarın) deplasmanda Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor karşısında galibiyet arayacak.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 11'inci hafta mücadelesinde Yunus Dursun düdük çalacak.
Hafta içinde kupada Aliağa Futbol'u 2-1'lik skorla eleyerek moral bulan İzmir temsilcisi, dişli rakibini yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Son 3 maçını kaybeden Altay 5 puanla son sırada yer alırken, 19 puanlı Bandırmaspor 4'üncü basamakta zirve mücadelesi veriyor.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 11'inci hafta mücadelesinde Yunus Dursun düdük çalacak.
Hafta içinde kupada Aliağa Futbol'u 2-1'lik skorla eleyerek moral bulan İzmir temsilcisi, dişli rakibini yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Son 3 maçını kaybeden Altay 5 puanla son sırada yer alırken, 19 puanlı Bandırmaspor 4'üncü basamakta zirve mücadelesi veriyor.