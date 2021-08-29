Altay - Fenerbahçe: Muhtemel 11

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay ile karşılaşacak.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Altay - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.



Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.



Fenerbahçe, Altay karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.



Muhtemel 11'ler



Altay

Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba



Fenerbahçe

Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Zajc, Mesut, Enner Valencia



83. kez karşı karşıya



Süper Lig'de 18 sezon sonra karşılaşacak Altay ile Fenerbahçe yarın ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak.



Altay ile Fenerbahçe arasında ligde şimdiye dek yapılan 82 maçın 48'ini sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 135 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.



İki takım en son 2002-2003 sezonunda 22 Mart 2003'te İstanbul'da karşılaşmış, Altay müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.



Denizli, Fenerbahçe'ye 19. kez rakip olacak



Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan isimlerden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibe 19. kez rakip olacak.



Daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaşan Denizli, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.



Farklı galibiyetler, gollü maçlar



Fenerbahçe, Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenerek rakibine karşı en farklı galibiyetleri elde etti.



İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 berabere biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak dikkati çekti.



İzmir'deki müsabakalar



Altay ve Fenerbahçe'nin İzmir'de oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 20 maçı kazanırken, 13 müsabakada eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin 56 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 37 kez havalandırdı.



