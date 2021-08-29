Altay Fenerbahçe maçı BEIN izle, FB maçı izle

🟡Vitor Pereira, Fenerbahçe'de altyapı madenini işliyor ve bu durum sadece Muhammed, Arda ve Fatih ile sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor.



Altyapıda umut içerisinde bekleyenler kadar, Pereira'nın da yapacakları ve söyleyecek sözleri var; ➤https://t.co/duvZ1thKod pic.twitter.com/im8tBFp6h8



— Sporx (@sporx) August 29, 2021