Altay Fenerbahçe izle, Altay FB CANLI İZLE

Süper Lig'in 2. haftasında Altay ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Altay - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.Ev sahibi Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe, Altay karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, BambaAltay, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Ferdi, Gustavo, Sosa, Osayi, Mesut Özil, ValenciaSüper Lig'de 18 sezon sonra karşılaşacak Altay ile Fenerbahçe ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak. Altay ile Fenerbahçe arasında ligde şimdiye dek yapılan 82 maçın 48'ini sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 135 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi. İki takım en son 2002-2003 sezonunda 22 Mart 2003'te İstanbul'da karşılaşmış, Altay müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.Uzun süren golcü arayışlarının ardından yıldız ismi kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin Alexis Sanchez'de ısrarcı olduğu öğrenildi. Inter ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Şilili için sarı-lacivertlilerin yıllık net 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Bu arada binlerce taraftar da Sanchez'in sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazıyor. Bu paylaşımlar İtalya basınında da geniş yer aldı.Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan isimlerden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibe 19. kez rakip olacak. Daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaşan Denizli, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.Geçen sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, kısa sürede Fenerbahçe'ye uyum sağlamayı başarmıştı. Gösterdiği performansla bir anda Sarı-Lacivertliler'in en önemli yıldızlarından birine dönüşen Szalai, her geçen gün futboluyla üstüne koymaya devam ediyor. Macaristan Milli Takımı savunmasının da vazgeçilmezleri arasında yer alan 23 yaşındaki oyuncuya, Avrupa'dan ciddi teklifler geliyor. Son olarak Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Borussia Dortmund gibi kulüpler, Kanarya'nın kapısını çalarak, Szalai'yi istediklerini belirtti. Ancak Fener, genç stoperini en az 20 milyon Euro'ya bırakacağını isteyen kulüplere iletti. Fenerbahçe bu tavrından geri adım atmazken, Macar futbolcuyla aynı adı taşıyan ve onun gelişiminde büyük pay sahibi olan eski Macar futbolcu baba Attila Szalai de, oğlunun Türkiye'de kalmasından yana... Baba Szalai, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, "Ben, oğlumun birkaç sene daha Fenerbahçe'de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Henüz gitmesi için erken. Fenerbahçe, şu ana kadar onun gelişimine çok büyük bir katkı yaptı. Bu yüzden biraz daha burada geliştikten sonra başka bir kulübe gitmesi, daha faydalı olacaktır" dediği öğrenildi. (Fanatik)Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Ekici son olarak sarı-lacivertli takımdaydı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta sahaya sürpriz bir teklif geldi. Futbol Anadolu'nun haberine göre TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor Mehmet Ekici'ye teklif yaptı. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen Ekici'nin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından Portekiz transfer pazarına yönelen Fenerbahçe için bir flaş iddia daha ortaya atıldı. Portekiz Gazetesi Record, Fenerbahçe'nin Pacos Ferreira forması giyen Stephen Eustáquio ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Haberde, "Stephen Eustaquio bu akşam Ferreira'nın formasıyla son maçına çıkacak. Futbolcu birçok kulüp tarafından takip edildi ancaok Fenerbahçe bu transfer sürecinde başarılı oldu. Fenerbahçe bu transferi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak" ifadeleri kullanıldı. 24 yaşındaki Kanadalı futbolcu, ön liberö, merkez ora saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Pacos Ferreira, Eustaquio'nun transferi için Ocak ayında Cruz Azul'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.Fenerbahçe, Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenerek rakibine karşı en farklı galibiyetleri elde etti. İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 berabere biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak dikkati çekti.Altay ve Fenerbahçe'nin İzmir'de oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 20 maçı kazanırken, 13 müsabakada eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 56 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 37 kez havalandırdı.Fenerbahçeli ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza'nın locası olarak bilinen yeri satın aldı ve oğlu Efehan'ın adını verdi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Tolgahan Sayışman, karşılaşmaları stadyumdan takip edecek. Türkiye'ye gelen en iyi futbolcular arasında yer alan Alex de Souza, uzun seneler Fenerbahçe forması giydi. Kaptanlık da yapan Alex de Souza, Kadıköy'deki maçlarda gol attıktan sonra hep aynı locaya koşuyordu. Tolgahan Sayışman, o locayı satın alarak oğlu Efehan'ın adını verdi. Tolgahan Sayışman'ın locayı 55 bin Euro'ya aldığı ifade edildi.