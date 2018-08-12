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Altay evinde tek attı, 3 aldı! Ümraniyespor...

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçında Altay, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Altay evinde tek attı, 3 aldı! Ümraniyespor...
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12 Ağustos 2018 00:59
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında Altay, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma Altay'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Muhammet Yumak

Altay: Emre Koyuncu, Eugenio (Dk. 76 İhsan Furkan Deniz), Metin Yüksel, Aganovic, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 48 Atakan Rıdvan Çankaya), Yasin Palaz, Paixao, Kappel (Dk. 56 İbrahim Akın), İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Leandrinho (Dk. 67 Atabey Çiçek), Oğuz Ceylan, Serkan Göksu (Dk. 74 Bahadır Taşdelen), Recep Aydın, Mücahit Albayrak, Dialiba, Tarık Tekdal

Gol: Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 17 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 73 Metin Yüksel (Altay)



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