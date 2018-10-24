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Altay, evinde siftah peşinde

Spor Toto 1. Lig'de cuma günü evinde Denizlispor'u ağırlayacak Altay, bu sezon ilk kez taraftarı önünde 3 puan almak için mücadele edecek.

Kaynak: DHA
Altay, evinde siftah peşinde
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24 Ekim 2018 14:24
Spor Toto 1. Lig'de cuma günü evinde Denizlispor'u ağırlayacak Altay, bu sezon ilk kez taraftarı önünde 3 puan almak için mücadele edecek.

Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'u seyircisiz maçta Atatürk Stadı'nda 1-0 yenen siyah-beyazlılar, ardından taraftarıyla çıktığı Adanaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanamadı. Adanaspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar diğer iki müsabakayı 1-0 kaybetti.

Geçen hafta Karabükspor'u deplasmanda 4-0 yenen İzmir ekibi bu sezon ilk defa da seri galibiyet peşinde koşacak. Kazandığı Ümraniyespor ve İstanbulspor karşılaşmalarının ardından kayıplar yaşayan Altay, Denizlispor'u mağlup ettiği takdirde 2'de 2 yapacak. Teknik direktör Alper Avcı, zor bir sınavın kendilerini beklediğini belirterek, "Taraftarımızın desteği ile kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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