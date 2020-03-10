Altay, evinde lider Hatayspor'a şans tanımadı!

TFF 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Altay, konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti ve oynadığı son 5 maçta 3. galibiyetini almış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Altay, evinde lider Hatayspor'a şans tanımadı!
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10 Mart 2020 18:27
TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Altay, Hatayspor'u konuk etti.

Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan mücadele, Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. (p) ve 82. dakikalarda Marco Paixao kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 56. dakikada Mesut Çaytemel attı.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3. galibiyetini alan Altay, puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 6. sıraya çıktı. Ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışan ve üst üste 3 maçtır galibiyet alamayan Hatayspor ise 50 puanla liderliğini sürdürdü.

Altay, gelecek hafta playoff potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Karagümrükspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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