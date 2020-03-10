Altay, evinde lider Hatayspor'a şans tanımadı!

TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Altay, Hatayspor'u konuk etti.
Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan mücadele, Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. (p) ve 82. dakikalarda Marco Paixao kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 56. dakikada Mesut Çaytemel attı.
Ligde oynadığı son 5 maçta 3. galibiyetini alan Altay, puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 6. sıraya çıktı. Ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışan ve üst üste 3 maçtır galibiyet alamayan Hatayspor ise 50 puanla liderliğini sürdürdü.
Altay, gelecek hafta playoff potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Karagümrükspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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Altay Alsancak Stadyumu'nda oynanan mücadele, Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. (p) ve 82. dakikalarda Marco Paixao kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 56. dakikada Mesut Çaytemel attı.
Ligde oynadığı son 5 maçta 3. galibiyetini alan Altay, puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 6. sıraya çıktı. Ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışan ve üst üste 3 maçtır galibiyet alamayan Hatayspor ise 50 puanla liderliğini sürdürdü.
Altay, gelecek hafta playoff potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Karagümrükspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın