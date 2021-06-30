Altay, Enzo Roco için teklifini yaptı!

Altay, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Enzo Roco'ya transfer teklifini iletti.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay, Enzo Roco için teklifini yaptı!
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30 Haziran 2021 12:59
Altay, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Şilili stoper Enzo Roco'ya teklif yaptı.

Beşiktaş'tan transfer olduğu Karagümrük'te geçen sezon 31 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 3 gol atıp, 1 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

İÇ TRANSFERLE BAŞLAMIŞTI

Altay yönetimi öncelikli olarak geçtiğimiz günlerde iç transferde atağa kalkmış ve ön libero Poko ve 10 numara Regattin'le yeniden anlaşmıştı. Geçen sezon devre arasında transfer edilen Gabonlu Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.

Siyahbeyazlılar, yine mukavelesi biten Fransız futbolcu Adrien Regattin'le de prensip anlaşmasına varıp hücumdaki sorunu çözmüştü.

Forvet arkasında görev alan Regattin, 33 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı. Yönetim dış transfere de hız verecek.


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