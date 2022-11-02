Altay en çok koşan takım

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 2-1'lik Sakaryaspor galibiyetini cumartesi günü evinde Bandırmaspor'u da yenerek taçlandırmak isteyen Altay, geçen hafta ligde en çok mesafe kat eden takım oldu.



Siyah-beyazlı ekip toplamda 121.064 kilomatre koşarak 19 kulüp arasında ilk sırayı aldı. Altay'ın bu sezon ligde geçtiğimiz haftalarda da en çok koşan ekip olduğu belirtildi.

Altay'ın mesafe yüzdelerine bakıldığında yürüme mesafesi yüzde 35, hafif koşulan mesafe 39, koşulan mesafe 17, hızlı koşulan mesafe 7, sprint mesafesi yüzde 1.4 olarak tespit edildi.



Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan teknik direktör Sinan Kaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler çocuklar. Yine en çok mesafe kat eden takım oldunuz" dedi.