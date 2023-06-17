Altay emektarlar için kararsız

Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve yönetimi, İbrahim Öztürk ve Murat Uluç konusunda henüz karar vermedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay emektarlar için kararsız
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17 Haziran 2023 13:48
Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve yönetimi, siyah-beyazlı takımın emektar futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç konusunda kararsız kaldı.

Transfer yasaklısı kulüpte profesyonel liglerin en yaşlı oyuncuları olan 42 yaşındaki forvet Murat ve stoper İbrahim'in yeni sezonda A takım kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Transfer yasağı nedeniyle 2019'da jübile yapan Murat'ı 3 yıl sonra geçen sezon futbola döndüren İzmir temsilcisi, önceki sezon Süper Lig'de görev yapan İbrahim'i de kadrosunda tutmuştu.

Sözleşmesi biten İbrahim ligde 32 maçta görev alıp, 3 de gol atarak takıma katkı sağladı. Kontratı süren antrenör-oyuncu Murat ise ligde 8 kez şans buldu. İki usta oyuncunun durumları bütçeye bağlı.

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