Altay dibe vurdu

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 2 sezondur transfer yapamayan ve birçok as oyuncusu ile yolları ayırmak zorunda kalan siyah-beyazlılarda yönetim mevcut futbolculara da ödeme yapamadı.



Ümraniyespor maçı öncesi futbolcular paralarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle idman boykotu gerçekleştirdi. Maça da moralsiz çıkan takım, Ümraniyespor karşısında hezimete uğradı. Maçın ardından takımın Portekizli golcüsü Marco Paixao sosyal medya hesabından yönetime ateş püskürdü.



Verilen sözlerin tutulmadığını ve uzun süredir ücret ödenmediğini dile getiren 38 yaşındaki Portekizli, eşi ile birlikte geçinmek için başka iş aradıklarını ifade etti. Yaklaşık 500 milyon TL borcu bulunan kulüpte çareyi şirketleşmede arayıp yatırımcılarla görüşmeye çalışan yönetim iyice köşeye sıkıştı.



Bu sezon oynadığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabilen Altay, 5 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi. 5 puanla dibe demir atan Altay, 5 gol atabilirken 14 kez topu ağlarında gördü. Dibe demir atan kulüpte taraftarlar yaşanan tablo nedeniyle yönetime tepki gösterip daha ligin başında endişelenmeye başladı.



Teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırıp yardımcı antrenör Özkan Kılıç ile çalışan Altay, henüz yeni çalıştırıcısını belirleyememişti.



