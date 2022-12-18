Altay ders çıkaracak

Spor Toto 1'inci Lig'de 18'inci haftayı bay geçiren Altay'da teknik heyet geçen haftaki Denizlispor mağlubiyetinden ders çıkarmaları için oyunculara uyarılarda bulunuyor. İç sahadaki 5-1'lik Boluspor zaferinin ardından düşme hattındaki Denizlispor'a son 4 dakikada yediği gollerle 2-1 yenilerek yara alan siyah-beyazlı ekibe rehavet uyarısı geldi.
Olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılıp, Denizlispor'a yenildikten sonra haftayı bay geçirerek Play-Off potasından uzaklaşan İzmir ekibi, devrenin son haftasında konuk olacağı Tuzlaspor'u dize getirerek tehlikeli bölgeyle uzak durmak istiyor. Kurmaylar futbolcuları Tuzla randevusuna mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıyor.
Olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılıp, Denizlispor'a yenildikten sonra haftayı bay geçirerek Play-Off potasından uzaklaşan İzmir ekibi, devrenin son haftasında konuk olacağı Tuzlaspor'u dize getirerek tehlikeli bölgeyle uzak durmak istiyor. Kurmaylar futbolcuları Tuzla randevusuna mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ