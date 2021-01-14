Altay, Deniz Kadah'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, forvet oyuncusu Deniz Kadah'la anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende Deniz Kadah'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
2019-2020 sezonunu Göztepe'de tamamlayan 34 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende Deniz Kadah'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
2019-2020 sezonunu Göztepe'de tamamlayan 34 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.