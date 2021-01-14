Altay, Deniz Kadah'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, forvet oyuncusu Deniz Kadah'la anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay, Deniz Kadah'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2021 22:50
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, forvet oyuncusu Deniz Kadah'la anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende Deniz Kadah'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

2019-2020 sezonunu Göztepe'de tamamlayan 34 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için