Altay'dan sitem dolu açıklama: 'Beyaz sayfa istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren Altay'dan yapılan açıklamada, Türk futbolunda "ahlak meşalesinin" yakıldığı yeni bir dönemin başlaması gerektiği savunuldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunda adalet, saygınlık, hakkaniyet, liyakat ve hukuk isteyen" Altay'ın sesine kulak verilmesi talep edildi.



Ligde 13 maçta aleyhlerine çalınan düdükler nedeniyle Altay'ın puanlarının elinden alındığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nın istifa ettiği, 13 hakemin el çektirildiği, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in '8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak' diyerek görevi bıraktığı bir ligi hangi hak, hukuk ve adalet duygusuyla tescil edeceksiniz? Türk futboluna kaybettirdiğiniz güven duygusunu nasıl geri kazandıracaksınız? Kamuoyunun vicdanı olarak sesleniyoruz size; derdimiz düşmek kalmak değil, bunlar geçici. Biz Büyük Altay'ız asla vazgeçmeyiz. Fakat 'adalet' ve 'güven' duygusunu yitirmiş bir kulüp olmak istemiyoruz. Bu düzenin bir parçası olmadığımızı haykırmak için yazıyoruz size. Derdimiz, şampiyonluğu hak eden Trabzonspor değil. Ancak geri kalan diğer tüm kulüplerin haklarını da teslim etmek zorundasınız. Türk futbolunda bembeyaz bir sayfa açacak güç ve yetkiniz var, inancınız da olsun. Gün, Türk futbolundaki 'ahlak' meşalesini yeniden yakma günü."



