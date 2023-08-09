Altay'dan şirketleşme kongresi

Süper Lig'den büyük bir borç yüküyle düştükten sonra transfer yasağına rağmen geçen sezon 1'inci Lig'de tutunmayı başaran Altay'da haziran ayında güven tazeleyen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlılar, 24 Ağustos Perşembe günü İzmir Atatürk Stadı'nda yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Ağustos Perşembe günü şirketleşme için düğmeye basacak. Altay aynı gün tüzük tadili yapma kararı da alacak.



Siyah-beyazlıların kongresinde, "Kulübün futbol şubesinin şirketleşmesi sürecinin başlatılması, marka ve pazarlama haklarının kurulan-kurulacak olan ilgili Sportif A.Ş.'ye belirlenecek süre boyunca kiralanması, futbol şubesinin (amatör ve profesyonel olarak bir bütün halinde) tüm aktif ve pasifiyle satın alınması yoluyla devralınması, tesislerin devir sonrasında şirkete kiralanması, devir sözleşmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi" maddeleri görüşülerek oylamaya sunulacak.



İBRAHİM AKIN BIRAKTI



Altay'da geçen ay gençlik gelişim sorumlusu olarak göreve getirilen İbrahim Akın'ın istifa ettiği öğrenildi. Altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte futbolu bıraktıktan sonra altyapı sorumlusu ve sportif direktör olarak çalışan İbrahim Akın'ın yeni görevi de uzun sürmedi. Gençlik Gelişim Sorumlusu Akın'ın altyapı yönetimiyle fikir ayrılığı yaşaması nedeniyle istifa ettiği belirtildi.



