Altay'dan Premier Lig'e transfer

Altay ile sözleşmesini fesheden Mateusz Lis, Premier Lig'e transfer oluyor.



Polonyalı gazeteci Tomas Wlodarczyk, Lis'in Premier Lig takımlarından Southampton ile anlaşmaya vardığını ve 25 yaşındaki eldivenin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.



Wlodarczyk, açıklamasında, "Lis, transferi açıklandıktan sonra Southampton'da kalmayacak, Southampton'un planı onu kiralamak. Muhtemelen Fransa'nın ikinci ligine kiralanacak ve bu takım Le Havre olacak" dedi.



Tomas Wlodarczyk, ayrıca Polonyalı kalecinin Southampton'a atacağı imzanın 5 yıllık olduğunu söyledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ