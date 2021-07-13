Altay'dan Oumar Niasse sürprizi

Altay, Huddersfield'tan Oumar Niasse'nin transferi için temaslara hız verdi. Senegalli golcünün bonservis engeli yok.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Altay'dan Oumar Niasse sürprizi
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13 Temmuz 2021 13:13
El-Hadji Baye Oumar Niasse
El-Hadji Baye Oumar Niasse
Cardiff City
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, dış transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, yıldız isim Oumar Niasse'nin peşine düştü. Siyah-beyazlı yönetimin, mart ayında İngiltere'de Huddersfield ekibine giden ve sözleşmesi sona eren Niasse'nin bonservis engelinin olmaması da elini güçlendiriyor.

AKHİSARSPOR'DA YILDIZI PARLADI

Siyah-beyazlı yönetim, menajeri ile bağlantıya geçtiği yıldız isimden ilk görüşmelerde olumlu sinyaller aldı. Türkiye'de forma giydiği Akhisarspor'da yakaladığı çıkışla önce Lokomotif Moskova ardından da İngiliz devi Everton'a transfer olan ve geçen sezon hiç forma giyemeyen Niasse, yeniden çıkış yakalamak için Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. 

 

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