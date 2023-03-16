Altay'dan 'otobüs' yalanlaması

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek moral bulan Altay'ın İstanbul yolculuğunu maddi sıkıntılar nedeniyle otobüsle gerçekleştirdiği ileri sürülürken, Başkan Ayhan Dündar sosyal medyada ortaya atılan iddiaları yalanladı.



Bu sezon 3'üncü kez İstanbul'a otobüsle gidip döndüklerini dile getiren Başkan Dündar, "Pendikspor ve Tuzlaspor maçlarına da otobüsle gitmeyi tercih ettik. Uçak bileti almakla ilgili sıkıntımız yok. Karayolu ile İstanbul'a gitmek daha mantıklı" dedi.



Uçakla ve otobüsle aynı sürede İstanbul'a vardıklarını ifade eden Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Otobüsle giderken futbolcularımız televizyonda analiz yapabiliyorlar. Onlar için de keyifli oluyor. Maddi sıkıntı söz konusu olsa Rize'ye de Erzurum'a da otobüsle gitmemiz lazım. Takımımız en iyi otellerde kalıp, en iyi yolculukları yapıyor. İstanbul'a otoyoldan 3,5-4 saatte gidiyoruz" diye konuştu. Dündar, cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı için takımın yarın yola çıkacağını sözlerine ekledi.





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