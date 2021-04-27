Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı

Altay, kulüp efsanesi Mustafa Denizli''ye teknik direktörlük çağrısında bulundu.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'dan Mustafa Denizli'ye çağrı
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27 Nisan 2021 12:25
TFF 1. Lig'de deplasmanda Akhisarspor'a 2-0 yenilerek ilk iki şansını kaybeden, kritik maç öncesi de gece yarısı Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay'da yönetim, yeni teknik direktör için görüşmelerini hızlandırdı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, belirledikleri teknik direktör adaylarından önce kulüp efsanesi Mustafa Denizli'ye çağrıda bulundu. Ekmekçioğlu, 18 yıl boyunca Altay forması giyen Mustafa Denizli'ye çağrıda bulunarak "Elimizde listemiz hazır ama biliyoruz ki, Mustafa Denizli bizi hayal ettiğimiz başarılara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

DENİZLİ OLMAZSA ALTI ADAY

Siyah-beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Kemal Özdeş, Adana Demirspor'dan ayrılan Cüneyt Dumlupınar, daha önce Ankaragücü'nü çalıştıran Metin Diyadin, bir dönem Altay'da görev yapan son olarak da Ümraniyespor'u çalıştıran Sait Karafırtınalar, en son Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Uğur Tütüneker ile Menemenspor'dan ayrılan Cenk Laleci'yi gündemine aldı.

YÖNETİM KARAR VERECEK

Yönetimin bu hafta içinde yeni teknik direktörü belirlemeyi planladığı gelen haberler arasında. Siyah-beyazlı ekibin başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay'ı iyi tanıyan bir teknik adamla anlaşacaklarını belirtti.

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