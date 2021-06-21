Altay'dan Miroslav Stoch sürprizi

Süper Lig'in yeni ekibi İzmir temsilcisi Altay, transferde büyük adımlar atmanın peşinde. Altay efsanesi Mustafa Denizli'nin yönetiminde Süper Lig yolunu tutan siyah-beyazlı ekip, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay'dan Miroslav Stoch sürprizi
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21 Haziran 2021 12:58
Son olarak 2002-03 yılında Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay, efsanesi Mustafa Denizli'nin yönetiminde tam 18 yıl sonra Süper Lig'e yeniden yükselmişti. Süper Lig için kalıcı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Altay'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Alt liglerde geçen uzun yılların ardından Süper Lig'de kalıcı olmayı planlayan Altay, yeni sezon kadrosunu da bu hedef doğrultusunda planlıyor.

Teknik Direktör Mustafa Denizli'yle henüz yeni sözleşme imzalamayan İzmir ekibinden flaş bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig'de adından söz ettirecek bir kadro kurmanın peşinde olan siyah-beyazlılar, eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde düştü.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

A Spor'un haberine göre, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Slovak yıldız Miroslav Stoch ile prensipte anlaşan Altay, yıldız oyuncuyu yeniden Türkiye'ye getirmek istiyor.

Son olarak Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'de forma giyen Miroslav Stoch, Polonya ekibinde biten sözleşmesinin ardından serbest oyuncu statüsüne düşmüştü.


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