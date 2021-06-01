Altay'dan iç transferde 2 imza!

Altay, iç transferde Cihan Topaloğlu ve Erhan Çelenk ile nikah tazeledi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'dan iç transferde 2 imza!
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01 Haziran 2021 13:22
Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan 29 yaşındaki file bekçisi son 2 sezonda İzmir ekibinde görev aldı.

Her iki sezona da yedek kaleci olarak başlayan Cihan, ligin ilerleyen haftalarında eldivenleri eline geçirdi. İzmir ekibinde son olarak devre arasında transfer edilen Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Cihan'dan formayı kapmayı başaramadı.

ERHAN ÇELENK DE İMZALADI

Altay'da sol kanat Erhan Çelenk nikah tazeledi.

Altay'da Tolga, Cebrail, Murat, Berkay, Gençer, Lokman, Mehmet Erdem, Özgür, Scuk, Thiam, Mossoro, Zeki, Kappel, Erhan, Ziya ve İlhan'ın kontratları devam ediyor.


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