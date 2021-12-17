Altay'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan iyi haber geldi.



Sakatlığında iyiye giden Altay Bayındır'ın yapılan son kontrolleri neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile artık yapabileceği belirlendi.



Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara da başlayacak.



Altay, 30 Ekim'de oynanan ve Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanmış ve yerini Berke Özer'e bırakmıştı.





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