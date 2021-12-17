Altay'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Geçtiğimiz Ekim ayında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

, Fotoğraf; AA
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Altay'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
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17 Aralık 2021 13:40
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan iyi haber geldi.

Sakatlığında iyiye giden Altay Bayındır'ın yapılan son kontrolleri neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile artık yapabileceği belirlendi.

Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara da başlayacak.

Altay, 30 Ekim'de oynanan ve Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanmış ve yerini Berke Özer'e bırakmıştı.


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