Altay'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Altay Bayındır yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kontrollerin ardından hastaneden ayrıldı.



Takım ile birlikte İstanbul'a dönecek 23 yaşındaki kaleci, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Ciddi bir şey olup olmadığına bakacağız. İyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.



Hastanede yapılan ilk incelemelerde bir kırığa rastlanmadı.



Altay'ın durumu İstanbul'da çekilecek MR'ın ardından belli olacak.





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