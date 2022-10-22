Altay'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Harika bir takım çalışması ve üç puan. Böyle devam! 🧿💛💙 pic.twitter.com/f56YLXxK1L



— Altay Bayındır (@AltayBayindir_1) October 22, 2022

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, Başakşehir maçının ardından paylaşımıyla taraftarların kendisine maç öncesi ve sonrası verdiği desteğe karşılık verdi.Karagümrük maçında yediği hatalı gollerden sonra tribünlerden tepki alan Altay'a destek olunması gerektiğini söyleyen Jorge Jesus'un bu isteğine Fenerbahçeliler olumlu tepki gösterdi. Başakşehir mücadelesi öncesi ve sonrası Fenerbahçe taraftarı Altay'u alkışlarla bağrına basarken Milli kaleci maç sonu paylaşım yaptı.Kişisel sosyal medya hesabından "" sözlerini kullanan Altay'a Fenerbahçeliler bir kez daha onbinlerce beğeniyle yanıt verdi.