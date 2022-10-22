Altay'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Fenerbahçeli taraftarlar Altay Bayındır'a Başakşehir maçı ve öncesinde yoğun destek verirken Milli eldiven karşılaşma sonrası sosyal medya paylaşımı yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Altay'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür
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22 Ekim 2022 23:29
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, Başakşehir maçının ardından paylaşımıyla taraftarların kendisine maç öncesi ve sonrası verdiği desteğe karşılık verdi.

Karagümrük maçında yediği hatalı gollerden sonra tribünlerden tepki alan Altay'a destek olunması gerektiğini söyleyen Jorge Jesus'un bu isteğine Fenerbahçeliler olumlu tepki gösterdi. Başakşehir mücadelesi öncesi ve sonrası Fenerbahçe taraftarı Altay'u alkışlarla bağrına basarken Milli kaleci maç sonu paylaşım yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından "Harika bir takım çalışması ve üç puan. Böyle devam!" sözlerini kullanan Altay'a Fenerbahçeliler bir kez daha onbinlerce beğeniyle yanıt verdi.

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