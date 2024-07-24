Altay'dan Etimesgut'a transfer

Futbol şubesini şirkete devretme projesi gerçekleşmeyince belirsizliğe bürünen Altay'da takımdan ayrılanlar kervanına 21 yaşındaki stoper Tugay Gündem de katıldı.
Sözleşmesini geçen hafta fesheden Tugay, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Etimesgut Belediyespor'a imza attı.
Altay'ın 2019 yılında Fenerbahçe'den altyapıya kazandırdığı futbolcu 2021'de profesyonel olup geçen sezon 1'inci Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.
Sözleşmesini geçen hafta fesheden Tugay, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Etimesgut Belediyespor'a imza attı.
Altay'ın 2019 yılında Fenerbahçe'den altyapıya kazandırdığı futbolcu 2021'de profesyonel olup geçen sezon 1'inci Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.
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