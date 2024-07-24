Altay'dan Etimesgut'a transfer

TFF 2.Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen 2003 doğumlu stoper Tugay Gündem'i renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'dan Etimesgut'a transfer
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24 Temmuz 2024 14:04
Futbol şubesini şirkete devretme projesi gerçekleşmeyince belirsizliğe bürünen Altay'da takımdan ayrılanlar kervanına 21 yaşındaki stoper Tugay Gündem de katıldı.

Sözleşmesini geçen hafta fesheden Tugay, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Etimesgut Belediyespor'a imza attı.

Altay'ın 2019 yılında Fenerbahçe'den altyapıya kazandırdığı futbolcu 2021'de profesyonel olup geçen sezon 1'inci Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.

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