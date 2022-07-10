Altay'dan eski üyelere çağrı

Altay Kulübü Yönetim Kurulu, muhasebe kayıtlarının eksik olduğu ve kontrolünün bir önceki dönem Denetleme Kurulu üyelerinde bulunduğunu duyurdu.



Yapılan açıklamada, 20 Mayıs 2022'deki olağanüstü genel kurulun ardından, FIFA cezaları, stat kira giderleri, hukuki danışmanlık hizmetleri, çeşitli sporcu alacakları gibi tahakkuk etmiş borçların muhasebe kayıtlarının bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.



Gerçek borcun genel kurulda paylaşılandan daha yüksek olduğunun tespit edildiği, bu doğrultuda geçmiş dönem Denetleme Kurulu ve ilgili kulüp personeline yönelik toplantı talebine ise yanıt alınamadığı bildirildi.



Kulübün muhasebe sistemine 14 Haziran 2022'de yetkisiz biçimde müdahale edildiği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan incelemede, kulübümüzün muhasebe sisteminin bir önceki dönem Denetleme Kurulu üyelerinin sahipliği ve kontrolü altında olduğu, bu sahiplik kullanılarak 26 Nisan 2022 tarihi ile öncesine kilit konarak yetkisiz, yasal olmayan müdahalede bulunulduğu, kulübümüz muhasebe müdürünün sistemde yalnızca kullanıcı olduğu, yetkisiz 3. kişilerin sisteme erişim sağlayabildiği ve 'admin' olarak tüm yetkilere sahip olduğu büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle görülmüştür."



Bu müdahalenin kaldırılması yönündeki talebin karşılıksız kaldığı vurgulanırken, "Bu çerçevede bir önceki dönem Denetleme Kurulu üyelerine kulübümüz muhasebe sistemine yaptıkları yetkisiz müdahaleyi derhal kaldırmaları, muhasebe sistemine ait tam yetkili erişim ve denetim haklarını kulübe devretmeleri, mevcut muhasebe sisteminin kulübümüz adına oluşturulacak altyapıya en sağlıklı biçimde aktarımı hususunda tam ve eksiksiz iş birliği gösterilmesi hususlarında gereğinin yapılması, aksi takdirde yasal haklarımız kullanılarak tüm sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağına ilişkin yazılı ihtarnameler gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.





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