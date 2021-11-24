Altay'dan, Erhan Çelenk'in doğduğu ilçeye yardım!

Süper Lig ekiplerinden Altay, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'in doğduğu ilçedeki 4 okula spor malzemesi gönderdi.

Abone Ol
Altay'dan, Erhan Çelenk'in doğduğu ilçeye yardım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2021 15:41
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, 6. haftada Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'in doğduğu Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 4 okula Öğretmenler Günü dolayısıyla spor malzemesi yardımı yaptı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 1914 spor malzemesinin, Erhan Çelenk'in Akçaabat'taki futbolcu arkadaşı Harun Topaloğlu'nun öğretmenlik yaptığı Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu, Haçkalı Baba İmam Hatip Ortaokulu, Çayırbağı Ortaokulu ve Çamlıca Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştuğu belirtildi.

Üzerlerine Altay formalarını giyen, okul bahçesinde futbol oynayan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Altay'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay felsefesini benimseyen ve bu kültürü ortaya koyabilen futbolcuları olduğu için çok mutlu olduklarını belirterek, "Erhan Çelenk'in saha içinde yaptığı güzel davranışı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde taçlandırmak da gurur verici. Çocuklarımız adına öğretmenlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.