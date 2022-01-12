Altay'dan Aytaç Kara hamlesi

Transfer tahtasını açmaya çalışan Altay yönetimi, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'dan Aytaç Kara hamlesi
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12 Ocak 2022 15:15
Aytaç Kara
Aytaç Kara
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya da Kayserispor yenilgisiyle başlayan ve ilk kez düşme potasına gerileyen Altay'da yönetimin gündeminde transfer var. Kulübe gelen transfer yasağını kaldırmak için yönetim alacaklı olan futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Transfer tahtasını en kısa zamanda açmak isteyen İzmir ekibi, Galatasaray'dan eski oyuncusu Aytaç Kara'yı yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlılar futbolcunun nabzını yoklarken, yasağın ortadan kalkmasıyla temaslara hız verecek.

AYTAÇ SICAK BAKIYOR

Altay altyapısından yetişen 28 yaşındaki İzmir doğumlu futbolcu, Galatasaray'da bekleneni veremezken ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Altay'dan ayrıldıktan sonra Eskişehir, Trabzon, Yeni Malatyaspor, Bursa ve Kasımpaşa formalarını da giyen futbolcu A Milli Takım ile de iki maça çıktı. Aytaç Kara'nın da futbola başladığı İzmir ekibine sıcak baktığı belirtildi.  

 

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