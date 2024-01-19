Altay'dan ayrılan kaleci Eren'e Bodrum talip

1'inci Lig ekiplerinden Altay'dan ayrılan genç kaleci Eren Karataş ile bir süredir Bodrum FK'nın ilgilendiği öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay'dan ayrılan kaleci Eren'e Bodrum talip
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19 Ocak 2024 14:37
1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç kaleci Eren Karataş, yönetimle karşılıklı anlaşarak sezon sonunda bitecek sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki file bekçisi ile bir süredir Bodrum FK'nın ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon son haftalarda eldivenleri tecrübeli kaleci Ozan'a kaptıran genç kaleci, ilk yarı bitmeden alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermişti. Altay'dan Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de toplam 27 maçta şans buldu.

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