Altay'dan 17'lik kaleciye imza

1'inci Lig'de kadrosu önemli oranda dağılan transfer yasaklısı Altay, altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla profesyonel sözleşme imzalamaya devam ediyor.



Daha önce 18 yaşındaki milli stoper Hikmet Çolak ve kaleci Ulaş Hasan Özçelik'le mukavele yapan siyah-beyazlılar, şimdi de 17 yaşındaki file bekçisi Galip Semih Mendeş ile 3 yıllık kontrat imzaladı.



Transfer yasağı devam eden ve tecrübeli oyuncularını elinden kaçıran İzmir temsilcisi zorunlu olarak altyapısına sarıldı. Kulüpte yapılan imza törenine Genel Müdür Atakan Atalay ve Semih'in ailesi katıldı. A takıma yükselme hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Semih, "Umarım uzun yıllar formamızı başarıyla giyer, Büyük Altay'ı iyi bir şekilde temsil ederim" dedi.



