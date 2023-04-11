Altay'da zorunlu rotasyon

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilip galibiyet serisini noktalayan Altay, perşembe günü evinde oynayacağı Altınordu maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, teknik ekip derbide zorunlu değişimlere gidecek.



Siyah-beyazlılarda Bandırma deplasmanında kırmızı kart gören takımın en formda isimlerinden sol kanat Eren Erdoğan ve sarı kart cezalısı konumuna düşen Salih Sarıkaya, Altınordu'ya karşı forma giyemeyecek.



Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün defansta Salih'in yokluğunda genç Efe ya da Özgür'e görev vermesi bekleniyor.



Üzümcü, Eren'in yerine ise Arda'yı ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. Önemli eksiklere rağmen takımına çok güvendiğini belirten genç teknik adam, "Cezalı ve sakatlarımız var. Taraftarımız da yanımızda olamayacak. Bu maçı kazanıp iyice alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz. Bandırmaspor maçında hesapta olmayan bir yenilgi aldık. Derbide telafi ederiz" dedi.





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