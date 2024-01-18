Altay'da Yusuf Şimşek totem yapıyor

1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçını kazanarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefleyen Altay'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in kıyafet totemi yapması dikkat çekti.



Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon çalışan 4'üncü teknik adam olan Yusuf Şimşek, ilk maçına siyah renkteki eşofman takımıyla çıktı. Altay bu karşılaşmada evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

Tecrübeli teknik adam bir sonraki hafta İstanbul'da oynanan Adanaspor müsabakasında ise siyah alt, kırmızı üst eşofman ve siyah yelek giyerek saha kenarında görev yaptı. Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyet ardından teknik direktör Yusuf Şimşek iç sahadaki 2-1'lik Keçiörengücü ve 1-0'lık Şanlıurfaspor zaferlerinde aynı kombini tercih etti. Giydiği kıyafetin uğruna inanan Şimşek, takımına 9 puan kazandırdı.