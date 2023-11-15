Altay'da yeni yönetim belli oluyor

Altay'ın yeni yönetimi perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulla belli olacak. Siyah-beyazlıların İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongresi saat 18.00'de başlayacak.



Haziran ayında ikinci kez başkanlık görevine seçilen Ayhan Dündar'ın yeniden aday olmayı düşünmediği belirtildi. 1'inci Lig'de son sırada yer alan İzmir ekibinde başkan yardımcısı Murat Pervane'nin başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi. Liste çalışmaları yapan Pervane'nin tek listeyle seçime girmesi bekleniyor.



TAKIM ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR



Ligde son olarak evinde lider Eyüpspor'a 7-1 mağlup olan Altay, 4 günlük iznin ardından perşembe günü tesislerinde çalışmalara başlayacak. Teknik direktör Djilali Bahloul yönetimindeki İzmir ekibinin antrenmanı saat 13.00'te gerçekleşecek. Avrupa Şampiyonası Eleme maçları için U19 Milli Takımı'na katılan Efe antrenmanda yer almayacak. Altay milli aradan sonra üst üste iki deplasman maçında Çorum FK ve Manisa FK ile karşılaşacak. İzmir ekibinde orta saha oyuncusu Zeki cezalı duruma düşerken, arka adalesinde hafif sakatlığı Eren Erdoğan'ın tedavisi sürüyor.

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