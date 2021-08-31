Altay'da yeni hedef Marcus Coco

Altay transferin sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların sağ kanada takviye düşündüğü ve Nantes forması giyen Marcus Coco'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Fransız oyuncu ile ilgili bir görüşme planlayan İzmir ekibinin birkaç gün içerisinde resmi adımları atması bekleniyor. Bu sezon 4 maçta görev alan 193 dakika süre aldı. Son üç senedir Nantes kulübünde görev yapan başarılı yıldız daha önce de Guingamp'ta oynamıştı.



SOLDA DA OYNUYOR



Altay'ın transfer listesinde yer alan Fransız futbolcu Marcus Coco, sağ kanat dışında zaman zaman solda da oynuyor. Geçen sezon Nantes ile 34 maça çıkan oyuncu 2 asist yaptı.



191 MAÇTA 9 GOL ATTI



Marcus Coco, kariyerinde toplam 191 karşılaşmaya çıkarken bu süreçte 9 gol kaydetti. Fransız yıldız 1 kırmızı, 34 sarı kart gördü.



