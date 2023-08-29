Altay'da yeni bir yıldız doğuyor!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Altay'da son Kocaelispor maçının son bölümünde oyuna giren 2007 doğumlu Mehmet Onur Yıldız dikkatleri üstüne çekti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da yeni bir yıldız doğuyor!
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29 Ağustos 2023 14:29
1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Kocaelispor'a 3-2 yenilen Altay, sahadan puansız ayrılmasına rağmen genç bir oyuncusunun daha tecrübe kazanmasıyla teselli buldu.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de prestij niteliğinde oynanan Tuzlaspor maçında ilk profesyonel deneyimini yaşayan 16 yaşındaki santrfor Mehmet Onur Yıldız, bu kez sezon başında görev almanın heyecanına ortak oldu.

Teknik direktör Tuna Üzümcü tarafından Kocaelispor karşılaşmasında siyah-beyazlılar 3-0 geriye düştükten sonra 84'üncü dakikada Sefa'nın yerine oyuna dahil edilen 2007 doğumlu Onur, mücadeleci futboluyla dikkat çekip uzatma bölümünde takımına penaltı kazandırarak alkış topladı.

İki kez U16 Milli Takımı formasını terleten genç kramponun ilerleyen haftalarda daha fazla süre bulması bekleniyor.
 
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