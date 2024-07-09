Altay'da yatırımcılara inceleme

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası kulübe talip olan yatırımcı grubundaki isimler mercek altına alındı.



Siyah-beyazlı kulübün futbol şubesini devralmak isteyen yatırımcı grupta 10 iş insanının yer aldığı belirtilirken, şirketleşme komisyonu bu listedeki isimlerin adli sicil kayıtlarını araştırmaya başladı. Altay camiası kulübü emanet edecekleri grupta güvenilir kişilerin yer alması için ince eleyip sık dokuyor.



Yapılacak sözleşmeyle ilgili hukuki detayların görüşülmeye devam ettiği öğrenilirken, komisyon ile yatırımcı grubun perşembe ya da cuma günü İzmir'de bir araya gelmesi bekleniyor.



Altay'ın futbol şubesinin devri gerçekleşirse yeni sezon öncesi transfer yasağının kaldırılması için yoğun mesai harcanacak. Söz konusu grubun şimdiden kulüpten alacaklı eski futbolcularla temasa geçtiği gelen haberler arasında.





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