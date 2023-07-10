Altay'da üç gencin A takım heyecanı

Siyah-beyazlılarda altyapı patentli 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, 17 yaşındaki ön libero İsa Toygar Ekinci ve 16 yaşındaki santrfor Mehmet Onur Yıldız, yeni sezon öncesi Afyon kampında teknik direktör Tuna Üzümcü'nün gözüne girmeye çalışıyor.



Genç kramponlar için son kararı sergileyecekleri performansa göre kamp sonunda teknik ekip verecek. Transfer yasağının da etkisiyle genç oyuncularını daha fazla vitrine çıkarmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, yine yetiştirici kimliğini ön plana çıkaracak.



ÜMİT BİROL YASI



Altay, eski yıldız futbolcularından Ümit Birol'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ümit Birol'un 60 yaşında kalp krizi nedeniyle sabaha karşı evinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı formayı 1989-1991 yılları arasında terletip ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Ümit Birol, İzmir ekibinin 1'inci Lig'de Ankara'da Sakaryaspor'la Play-Off finali oynadığı 2005-2006 sezonunda teknik direktör olarak çalıştı.



Samsun doğumlu eski milli futbolcu kariyerinde Samsunspor, Adanaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanelspor ve Eskişehirspor kulüplerinde görev yapıp, 1987 Akdeniz Oyunları'nda milli formayı giydi. Geçen aralık ayında kızı Sena Dilara Birol'u henüz 28 yaşında beyin kanamasından kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ümit Birol'un cenazesinin Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.



