Altay'da Tuna Üzümcü ilkleri yaşıyor

Altyapısında futbola başladığı İzmir ekibinde ilk profesyonel imzasını 19 yaşında atan Tuna Üzümcü, futbolu bıraktıktan sonra geçen sezon sportif direktör olarak yuvaya dönmüştü.



Sportif direktörlükte ilk tecrübesini de Altay'da yaşayan Üzümcü, şimdi de ilk defa teknik sorumlu olarak görev üstlenecek. İzmirli 40 yaşındaki teknik adam kariyerinin ilk maçından zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor.



SÜPER LİG DENEYİMİ YAŞADI



Futbol kariyerinde stoper olarak görev yapan Tuna Üzümcü, 2001'de profesyonel olup alt liglerdeki Petkimspor ve Aydınspor'a kiralandıktan sonra Altay'ın A takımında şans bulmaya başladı.



Siyah-beyazlılarda 2 sezon ter döktükten sonra o dönem Süper Lig'de yer alan Gençlerbirliği'ne transfer olan Üzümcü, 2008-09'da anlaştığı Beşiktaş'ta 1 maça çıktı.



Aynı sezon devre arasında Bursaspor'a giden Tuna Üzümcü daha sonra Antalyaspor, Adanaspor, Samsunspor, Denizlispor, Nazilli Belediyespor, Tuzlaspor kulüplerinde forma giydi. Süper Lig'de 91 maçta 7 gol atan Üzümcü, 1'inci Lig'de 171 maçta 7 gol kaydetti. Üzümcü, 2'nci Lig'de 71, 3'üncü Lig'de 23, kupada 33 müsabakaya çıktı.





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