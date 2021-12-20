Altay'da Trabzonspor maçı öncesi tek eksik

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor, salı günü İzmir'de karşılaşacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Trabzonspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay, son 10 maçta 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Haftaya 18 puanla 16. sırada giren siyah-beyazlı ekip, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 2 puan önünde yer alıyor.
Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Trabzonspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay, son 10 maçta 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Haftaya 18 puanla 16. sırada giren siyah-beyazlı ekip, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 2 puan önünde yer alıyor.
Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.