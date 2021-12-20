Altay'da Trabzonspor maçı öncesi tek eksik

Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Haber; AA
Abone Ol
Altay'da Trabzonspor maçı öncesi tek eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 14:22
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor, salı günü İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Trabzonspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay, son 10 maçta 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Haftaya 18 puanla 16. sırada giren siyah-beyazlı ekip, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Altay'da Trabzonspor maçı öncesinde İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.