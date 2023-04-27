Altay'da teknik heyetin yüzünü güldüren gelişme

Altay'da stoper Sefa Özdemir'in takımla çalışmaları başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Altay'da teknik heyetin yüzünü güldüren gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2023 16:00
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Altay'da stoper Sefa Özdemir'in iyileşerek takımla çalışmalara başlaması teknik ekibin elini rahatlattı.

Bu sezon ligde son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan 25 yaşındaki savunmacı, 13 Nisan'daki Altınordu derbisinin ikinci yarısında sakatlandıktan sonra beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği (D) ve Göztepe maçlarını kaçırdı. Sefa'nın bu haftaki Boluspor randevusunda kadroda yer alacağı belirtildi.

Siyah-beyazlılarda sağlık ekibi, Göztepe derbisinde sakatlanan stoper Björkander ve sol bek Naderi'yi yetiştirmek Bolu'ya için seferberlik ilan etti. Fizyoterapist eşliğinde çalışan iki futbolcunun durumları maç saatinde belli olacak. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı sol bek Efe, ön libero Ceyhun ve tedavisi süren orta saha oyuncusu forma giyemeyecek. İki haftalık kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Zeki ise takımdaki yerini alabilecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery