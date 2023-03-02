Altay'da teknik direktörlüğe Tuna Üzümcü getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü sportif direktör Ayhan Tuna Üzümcü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'da teknik direktörlüğe Tuna Üzümcü getirildi
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02 Mart 2023 00:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine sportif direktör Ayhan Tuna Üzümcü getirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2022-2023 sezonunun devamında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sezona Sinan Kaloğlu yönetiminde başlayan Altay, lige verilen arada Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

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