Altay'da teknik direktörlüğe Tuna Üzümcü getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine sportif direktör Ayhan Tuna Üzümcü getirildi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2022-2023 sezonunun devamında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sezona Sinan Kaloğlu yönetiminde başlayan Altay, lige verilen arada Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2022-2023 sezonunun devamında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sezona Sinan Kaloğlu yönetiminde başlayan Altay, lige verilen arada Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.
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